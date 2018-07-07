Псков, 7 июля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, выдвинутый региональным отделением КПРФ на должность губернатора региона, сегодня, 7 июля, сдал в областной избирком документы для регистрации и подписи муниципальных депутатов и глав. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Псковской области, в подписных листах в поддержку Мурылёва — максимально возможные 116 подписей (при необходимом минимум в 111 штук).

Цитата из х/ф «Вся королевская рать». Реж. Роберт Россен. 1949. США Кандидат на выборах

У избиркома есть 10 дней на принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Ранее подписи для регистрации для участия в выборах в облизбирком сдали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия») и депутат областного собрания Антон Минаков (ЛДПР).

Напомним, всего на пост губернатора Псковской области претендуют восемь человек. Помимо Ведерникова, Минакова и Мурылёва, это Игорь Балабуст («Трудовая партия России»), Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), Игорь Романов («Партия роста»), Роман Рубцов («Партия свободных граждан») и Дмитрий Румянцев («Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»). Кандидат от партии «Яблоко» Виталий Аршинов не смог преодолеть муниципальный фильтр и снял свою кандидатуру. Псковский лидер «Справедливой России» Олег Брячак отказался от участия в выборах и поддержал на них кандидата от «Единой России» Михаила Ведерникова.