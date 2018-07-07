Лондон, 7 июля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Бывший лидер и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс на концерте в Лондоне высказался против политики президента США Дональда Трампа, сообщает 7 июля ТАСС.

Sean Rowe Роджер Уотерс

Выступление Роджера Уотерса состоялось в рамках фестиваля British Summer в Гайд-парке Лондона. Выступление сопровождалось проекциями изображений президента США. Так, во время исполнения музыкантом песни «Pigs» зрители увидели множество карикатурных, иногда непристойных изображений Трампа, фотографии и скандальные цитаты из его речей на тему противостояния США беженцам.

Музыкальную композицию, которой Уотерс закончил концерт, он исполнял в арабском платке, который подарили ему беженцы из Палестины. Таким образом музыкант еще раз подчеркнул свой протест против политики Трампа в вопросах вынужденной миграции переселенцев.

Кроме того, часть концерта Уотерса была посвящена и проблемам современного мира: гонке вооружений, бедности, пренебрежительному отношению к правам человека. В ходе концерта музыкант процитировал несколько положений из Всеобщей декларации прав человека.

Напомним, что группа «Pink Floyd» сформировалась в 1963—1964 годах. Они известны своими грандиозными шоу, сочетающими музыку и визуальные эффекты различного рода, где сами музыканты уходят на второй план.