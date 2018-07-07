Бухарест, 7 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Румынии потерпел крушение истребитель МиГ-21 ВВС этой страны. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

Катастрофа истребителя

По данным румынского военного ведомства, самолет МиГ-21 Лансер разбился в 10 километрах от военно-воздушной базы в Фетешть. Катастрофа произошла примерно в 13:30 по местному времени.

На данный момент румынские военные не располагают информацией о том, успел ли пилот катапультироваться, и жив ли он.

Отмечается, что катастрофа произошла во время показательных выступлений, которые проводились на базе ВВС Румынии в Фетешть.

На предполагаемое место крушения самолета направлены поисковые партии. Расследованием причин катастрофы займется специальная комиссия министерства обороны Румынии.

Стоит отметить, что МиГ-21 довольно старый самолет. Он разрабатывался советскими конструкторами ещё в середине 50-х годов XX века.