Ярославль, 8 июля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля 2018 года, в Ярославле начинает работу XIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Гостями и участниками смотра станут: народные артисты России Фёдор Добронравов и Валерий Баринов; заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Гоша Куценко, а также известные актеры Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Елена Захарова, Владимир Сычёв, Александр Самойленко, режиссер Клим Шипенко и другие деятели кино и театра. В состав жюри международного конкурса фильмов вошли: кинокритик Лев Карахан, китайский режиссер Хуан Цзянь Чжун, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, сценарист и кинодраматург из Сербии Йован Маркович, индийский продюсер и меценат Аджай Харинат Сингх и другие. Председателем жюри кинофестиваля на протяжении последних трёх лет является народный артист России Станислав Любшин.

В кругу семьи

В течение смотра запланированы ежедневные кинопоказы и творческие встречи с актерами в десяти городах Ярославской области: Рыбинске, Данилове, Мышкине, Угличе, Тутаеве, Переславль-Залесском, Пошехонье, Некрасовском, Гаврило-Ямском р-не и Борисоглебске. Кроме того, будут отдельные выезды кинофильмов детской программы в оздоровительные летние лагеря области: «Сахареж», «Искра» и др.

В кругу семьи

Вход на показы конкурсных фильмов, которые состоятся с 9 по 12 июля в кинотеатре «Киномакс» ТЦ «Аура», свободный. Будет показано 30 фильмов для семейного и детского просмотра из 19 стран мира.

Помимо кинопоказов в рамках фестиваля состоятся культурные и деловые мероприятия. Семьи Ярославской области поздравят и чаепитие с ними проведут актеры Евгений Стычкин и Ольга Сутулова; семью ветеранов ВОВ с золотой свадьбой поздравит Валерий Баринов; а актриса Елена Захарова поможет многодетной маме преобразиться в салоне красоты.

С 9 по 11 июля пройдет научно-практическая конференция «Информационное пространство и безопасность семьи» с публичными лекциями, практикумами для специалистов образования, социальных работников и простых горожан — родителей, многодетных семей, молодежи, представителей старшего поколения. На конференции выступят: академик Международной академии МАИСУ, доктор философии Андрей Валявский, основатель школы развития эмоционального интеллекта «Академия Монсиков» Виктория Шиманская, публицист, психолог Александр Колмановский, главный научный сотрудник Московского городского педагогического университета, доцент, заслуженный учитель РФ Елена Романичева; автор методики «Куклотерапия» Татьяна Шишова, популярный телеведущий и семейный психолог Марк Бартон и другие специалисты.

Лучшие фильмы конкурса будут названы 14 июля на церемонии закрытия фестиваля. Мероприятие проходит при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, правительства Ярославской области и мэрии г. Ярославля.