Кемерово, 7 июля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин задержан в рамках уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

Сообщается, что в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Бурсин был задержан. Вскоре суд выберет ему меру пресечения.

Известно, что Бурсин был первым руководителем тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Следствие считает, что Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кемеровский областной суд оставил в силе арест до 25 июля бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Его также обвиняют в халатности и растрате в рамках уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, страшный пожар произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети.