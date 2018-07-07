Казань, 7 июля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Президент FIFA Джанни Инфантино лично посетил традиционное аппаратное совещание в Исполнительном комитете Казани и поблагодарил всех за отличную работу в организации матчей ЧМ-2018, 7 июля сообщает сайт администрации Казани.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

«Вы провели огромную работу, и должны гордиться тем, что сделали не только за последние две недели, но и за последние годы во время подготовки к чемпионату. Я тоже горжусь — вами, вашими заслугами, и я счастлив, что открыл для себя ваш замечательный город, которого я не знал до этого. Мне довелось поработать в одном из самых прекрасных городов мира», — сказал Инфантино.

Президент FIFA отметил, что Казань — город не только с богатой историей и огромным культурным наследием, но и с уникальной культурой отношений между людьми разных религий. Он подчеркнул, что этот уровень культуры взаимоотношений людей является хорошим примером не только для всей России, но и для всего мира.

Кроме того, Инфантино выразил уверенность в том, что опыт и возможности, приобретенные в результате ЧМ-2018 позволят уверенно двигаться вперед.

Напомним, что накануне, 6 июня, в Казани серия игр чемпионата мира завершилась матчем Бразилии с Бельгией. Всего за дни чемпионата город посетило около 700 тысяч болельщиков. Работа фан-феста в городе продолжится до 15 июля.