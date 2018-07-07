Донецк, 7 июля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики сообщают об опасных провокациях со стороны украинских силовиков на линии фронта в Донбассе, в частности, в районе Горловки. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп для ВСУ

По его словам, в районе населенного пункта Дзержинск, который был захвачен украинскими боевиками в нарушение Минских соглашений, среди личного состава 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины и мирного населения активно распространяется информация о возможном обострении обстановки в зоне ответственности соединения.

Безсонов пояснил, что распространяемые слухи свидетельствуют о том, что на Горловском направлении украинские силовики планируют активизировать огневые провокации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти ЛНР сообщили о том, что киевские силовики используют перемирие для стягивая дополнительных сил и техники к линии фронта.