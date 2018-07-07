Могадишо, 7 июля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В результате взрывов в столице Сомали городе Могадишо погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Associated Press.

На улице в Могадишо

Ранее сегодня стало известно, что взрыв в Могадишо прогремел рядом с контрольно-пропускным пунктом в центре столицы. Затем второй взрыв произошел в том же районе.

Кроме того, поступили сообщения, что вооружённые люди ворвались в здание штаб-квартиры министерства внутренних дел Сомали.

По данным властей, в результате двух взрывов погибли по меньшей мере девять человек.

Информация уточняется.