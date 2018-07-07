Душанбе, 7 июля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Жительница Таджикистана намеренно воткнула в своего 9-месячного сына иглы, чтобы вернуть мужа, находящегося на заработках в России, 7 июля сообщают в пресс-службе МВД Республики Таджикистан.

(сс) Siaron James Кукла истыканная иголками

«Подозреваемая, с целью того, чтобы её 30-летний супруг вернулся из Российской Федерации намеренно воткнула в тело своего годовалого сына 10 металлических иголок, в результате чего, согласно сведениям Судебно-медицинской экспертизы, малолетний ребенок получил тяжкий вред здоровью», — заявили в пресс-службе МВД Таджикистана.

Ребенок был госпитализирован в Национальный медицинский центр в Душанбе. Врачи центра в ходе первой операции извлекли из тела ребенка 6 игл, остальные находятся глубоко под кожей и пока вытащить их медики не смогли. По словам врачей, иглы находятся в теле ребенка уже не менее трех месяцев и самостоятельно проглотить иглы ребенок не мог.

26-летней матери предъявлено обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.

Напомним, что подобные случаи уже были отмечены ранее в Таджикистане. Так, в январе этого года был госпитализирован 11-месячный ребенок, в теле которого врачи нашли 16 швейных игл. 13 из них были извлечены в ходе операции, которая длилась девять часов. Неофициально высказывались предположения, что подобные инциденты могут быть связаны с ритуалом, некогда практиковавшимся в Туркестане.