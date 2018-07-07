Москва, 7 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Шесть мировых производителей авиатехники откликнулись на объявленный в Индии тендер на поставку индийским ВВС легких истребителей, сообщает 7 июня газета Business Standard.

МиГ-35

Министерство обороны Индии опубликовало информацию о тендере на поставку в апреле этого года, 6 июля завершился срок подачи заявлений на участие в конкурсе. Среди откликнувшихся на предложение о поставке и российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Специалисты хотят предложить Индии истребитель МиГ-35 и считают, что он имеет хорошие шансы на успех в возможной сделке.

«Очень хорошо, что индийской стороне нужен самолет именно с двумя двигателями, потому что у России такого класса однодвигательного истребителя нет. Мы готовы участвовать в этом тендере с МиГ-35. И я считаю, у нас в этом плане очень хорошие перспективы», — заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

Общая стоимость контракта составляет от 10,7 до 19,5 млрд долларов, в зависимости от того, самолету какой компании отдадут предпочтение индийские ВВС.

Из 110 истребителей 17 должны быть поставлены готовыми, остальные 93 самолета будут построены в Индии по лицензии производителя.

Также по контракту потребуется передача технологий индийской стороне и подготовка местных кадров: летчиков, инженеров и техников.

Напомним, что мировая премьера новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35 состоялась в январе 2017 года на производственном комплексе российской самолетостроительной корпорации «МиГ». На премьере присутствовали делегации из Индии, Перу, Китая, стран Латинской Америки, Европы и СНГ.