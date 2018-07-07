Чебоксары, 7 июля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В столице Чувашии празднуют федеральный Сабантуй. В празднике принимают участие около 500 представителей национально-культурных объединений татар из 41 региона России. Татарскую делегацию возглавил руководитель республики Рустам Минниханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сабантуй начался в Чебоксарах 6 июля. Сегодня проходят основные праздничные мероприятия с участием около 1200 артистов. Помимо концертных выступлений, организованы спортивные состязания, представлены блюда национальной кухни, изделия декоративно-прикладного творчества. Возле монумента Матери-покровительнице оформлено татарское подворье, где можно познакомиться с традициями и обычаями татарского быта.

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В рамках празднования Сабантуя в Чебоксары прибыл глава Татарии Рустам Минниханов. На рабочей встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым было отмечено, что такие праздники позволяют сохранить свои истоки, передать национальные традиции будущим поколениям, привить молодежи патриотические чувства. Также были обсуждены вопросы проведения национальных праздников на территории республик. Отметим, в Чувашии проживает более 34 тыс. татар, в Татарии — более 116 тыс. чувашей. Численность татарской диаспоры в Чувашии, как и чувашской диаспоры в Татарии, — третья по численности.

Глава Татарии также посетил одно из предприятий электротехнического кластера Чувашии, в ходе которого Рустам Минниханов высказался о необходимости обмена опытом между предприятиями и организациями регионов России.

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По официальным данным, товарооборот между Чувашией и Татарией в 2017 году составил 10,2 млрд рублей (в 2016 году — 8,7 млрд рублей).Чувашские предприятия поставляют мясо и мясо птицы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, молочные продукты, безалкогольные напитки, муку и кондитерские изделия, спортивную обувь, моющие средства, лесоматериалы, станки металлорежущие, бульдозеры, лифты, кабели силовые, продукцию электротехнической промышленности. Из Татарии поступают автомобили (грузовые, легковые), комбикорма, майонезы, сахар, кондитерские изделия, холодильники и морозильники, медицинские изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, стальные трубы и трактора.

Ежегодно Сабантуй проводится более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах. В праздновании Сабантуев по всей стране и за рубежом принимают участие более 2 млн человек. В 2016 году на ХVI федеральный Сабантуй в Нижний Новгород съехались гости из 47 субъектов России. В 2017 году почётными гостями XVII Сабантуя в Астрахани стали представители 44 регионов России, где проживают татары.

В 2018 году XVIII федеральный Сабантуй принимает город Чебоксары: сюда съехались официальные делегации татарских национально-культурных объединений из 41 региона Российской Федерации, в том числе из Астраханской области, Башкирии, Татарии, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской, Ивановской, Пензенской, Самарской областей и других регионов.