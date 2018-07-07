Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи обычным чартерным рейсом на матч своей национальной сборной против сборной России в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает ТАСС.

instagram.compredsjednicarh Болельщица Колинда Грабар-Китарович

Грабар Китарович прилетела в Сочи на обычном чартерном рейсе, на котором также летела большая группа хорватских болельщиков.

Предполагается, что в преддверии матча она встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. На встрече глава российского правительства и Грабар-Китарович обсудят торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Хорватии.

Напомним, матч ¼ финала чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия состоится сегодня в 21:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.