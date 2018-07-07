Москва, 7 июля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Государственную Думу РФ был внесен Законопроект № 504 889−7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О рекламе» (в части распространения рекламы в телепрограммах и телепередачах)», согласно которому увеличится установленный лимит продолжительности рекламы на телевидении, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа.

Цитатат из м/ф «Приключение кота Леопольда». реж Анатолий Резников. 1975. СССР Телевизор

Сейчас общая продолжительность рекламы не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, что соответствует девяти минутам. Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20%, что составит уже 12 минут рекламы в час. Вместе с тем, предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы: не более 15% времени вещания в течение суток.

Предлагаемые меры позволят телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток, ведь за счет установления суточного лимита общая продолжительность рекламы не увеличится. Главное, что суточная рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней.

Ключевой является включенная в законопроект инициатива о пересмотре подхода к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. Сейчас реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач.

«Действующий сейчас закон запрещает прерывать демонстрацию контента для детей рекламой. Это означает, что телеканалы теряют доходы, показывая фильмы для детей и юношества, в том числе — анимационные. Им просто не выгодно ставить в свою сетку контент, который нельзя перебивать рекламой, поэтому они не покупают у нас, производителей, полнометражные мультфильмы и очень неохотно берут анимационные сериалы. Конечно, можно прокрутить ролики до и после серии, но это приносит намного меньший доход вещателям, чем «встроенная» реклама, ради которой передача прерывается; а если телеканал показывает полнометражный детский фильм, то он вообще остается без рекламы на полтора часа. У нашей студии, например, есть два полнометражных мультфильма, но именно по этой причине их не покупают телеканалы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор открытого российского фестиваля анимационного кино в г. Суздаль, генеральный продюсер кинокомпании «Мастер-фильм» Александр Герасимов

Согласно внесенному законопроекту данные ограничения будут сняты, но при этом будет действовать запрет на рекламу не предназначенных для детей товаров в детских и образовательных телепередачах.

«Есть мнение, что реклама может повредить детям. Я не согласен с этим. Во-первых, предложенная поправка к закону дает возможность прерывать эфир рекламой только детских товаров, то есть ничего плохого и вредного ребята не увидят. Во-вторых, наши дети в любом случае получают огромный объем разнообразной рекламы — на улице, в метро, в магазинах, тем более — в Интернете… Так что считаю, никому и ничем эта поправка не навредит», — подчеркивает Александр Герасимов.

Главное, что отмена указанных ограничений способна стимулировать телевещателей к увеличению объема производства и распространения детских и образовательных телепередач, а также улучшения их качества, поскольку телевещатели вместе с отменой ограничения получат возможность для получения дохода от рекламы в этих передачах.

«Как продюсер, я вижу большую пользу для производителей анимации, для всего нашего мультипликационного цеха в потенциальном принятии этой поправки. Руководители телеканалов, продюсеры крупнейших анимационных студий, руководство Ассоциации анимационного кино РФ неоднократно на протяжении нескольких последних лет поднимали данный вопрос на заседаниях экспертных комиссий различных уровней: в Общественной палате, в Министерстве культуры, в Государственной Думе. Затрагивался этот вопрос и на встрече ведущих продюсеров анимационного кино с Президентом России Владимиром Путиным 1 июня 2017 года. Наконец-то голос анимационного сообщества услышан! Теперь у нас появляется возможность продать свою продукцию для показа на ТВ, а вырученные средства вложить в производство новых мультиков. И телеканалы в этом заинтересованы: даже государственные вещатели живут во многом за счет показа рекламы, и они не упустят возможность заработать. Теперь можно нарастить выручку, выпуская в эфир детские передачи. Кроме того, у них появляется стимул вкладывать свои средства в производство анимации и прочего контента для детей», — считает Александр Герасимов.