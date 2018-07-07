Москва, 7 июля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани может посетить финал чемпионата мира по футболу в России, а также провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 7 июля, рассказал журналистам посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

Kremlin.ru Тамим Бен Хамад Аль Тани

Дипломат подчеркнул, что у эмира Катара действительно есть планы посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Москве, и во время этого визита провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, что финальный матч нынешнего турнира должен пройти 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

Сейчас проходят четвертьфинальные матчи. В турнире остались только сборные европейских стран.