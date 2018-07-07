ЛНР: ВСУ используют перемирие для наращивания своих сил в Донбассе
Луганск, 7 июля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики стягивают военную технику и живую силу к населенному пункту Золотое-4 на линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, украинские силовики используют так называемое урожайное перемирие (ещё его называют «хлебным перемирием») для наращивания своей вооруженной группировки на линии фронта в Донбассе.
Напомним, перемирие это вступило в силу с 1 июля, однако сразу же было нарушено украинской стороной. Нарушения перемирия украинскими боевиками происходят практически каждый день, и останавливаться Киев не собирается.
Пользуясь перемирием, украинское командование снова нарушило Минские соглашения и размещает вдоль линии фронта запрещенные соглашением тяжелые вооружения.