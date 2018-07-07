Луганск, 7 июля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики стягивают военную технику и живую силу к населенному пункту Золотое-4 на линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Марочко, украинские силовики используют так называемое урожайное перемирие (ещё его называют «хлебным перемирием») для наращивания своей вооруженной группировки на линии фронта в Донбассе.

Напомним, перемирие это вступило в силу с 1 июля, однако сразу же было нарушено украинской стороной. Нарушения перемирия украинскими боевиками происходят практически каждый день, и останавливаться Киев не собирается.

Пользуясь перемирием, украинское командование снова нарушило Минские соглашения и размещает вдоль линии фронта запрещенные соглашением тяжелые вооружения.