Москва, 7 июля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает мировое сообщество присоединиться к российско-сирийским усилиям по разминированию территорий Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление распространила сегодня, 7 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дэвид Бомберг. Работа сапёров. 1919

В заявлении сказано, что Москва призывает международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям в деле разминирования зон военных действий в Сирии.

Если мировое сообщество окажет соответствующую финансовую и техническую помощь по разминированию территорий в Сирии, то это в конечном итоге приведет к созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны в целом.

Напомним, за последний год сирийские правительственные силы смогли установить контроль над основными районами страны, в которых проживает большая часть населения Арабской Республики. Террористы ещё контролируют ряд пустынных районов, а также прячутся на сирийской территории, которую оккупировали американские войска.