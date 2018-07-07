Бангкок, 7 июля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Продолжаются поиски пропавших при кораблекрушении у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщает 7 июля газета The Straits Times.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Спасательные жилеты и спасательный круг

В этот четверг судно «The Phoenix» затонуло южнее Пхукета, в результате начавшегося шторма. На борту судна находились 105 человек: 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды. Судно перевернуло волной, высота которой составляла более 5 метров. «The Phoenix» отправилось на однодневную экскурсию на остров Рача, проигнорировав штормовое предупреждение.

Сообщается, что большинство погибших были обнаружены одетыми в спасательные жилеты, по некоторым данным, не соответствующие нормам безопасности. По нормам, жилет должен поддерживать голову спасаемого над водой, в то время, как тела погибших обнаружены в воде лицом вниз.

Пассажирами были, в основном, туристы из КНР. Большая часть спасенных пассажиров уже вернулась на родину. Министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Ковасурат сообщил, что семьи жертв кораблекрушения получат от правительства компенсацию

Ранее сообщалось, что капитан «The Phoenix» был спасен в четверг вместе с другими пассажирами судна. Ему грозят обвинения в халатности, в результате которой погибли люди.

Также напомним, что в Таиланде, в результате начавшегося сезона дождей, были заблокированы дети, отправившиеся на экскурсию в одну из пещер. В данный момент в пещере продолжаются спасательные работы.