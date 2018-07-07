Домодедово, Московская область, 7 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В московской аэропорт «Домодедово» прилетел самолет, на борту которого находится легендарный Кубок Стэнли. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Анатолия Харчука.

(сс) Aude Кубок Стэнли

По его словам, после оформления всех документов на таможне Кубок Стэнли будет отправлен на Воробьёвы горы, где его выставят на всеобщее обозрение. Затем в 15:00 его привезут в учебно-тренировочную базу клуба «Динамо» в Новогорске.

На Воробьёвых горах с Кубком Стэнли смогут сфотографироваться все желающие.

Напомним, что в этом сезоне НХЛ, хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз», в которой играет ряд российских легионеров, в том числе Александр Овечкин, смогла наконец-таки победить в турнире и завоевать Кубок Стэнли. Это была многолетняя мечта Овечкина, которая наконец-то осуществилась.

При этом Овечкин обещал, что обязательно привезет Кубок Стэнли в Москву в день, когда сборная России будет играть в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Это и произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня сборная России сыграет против сборной Хорватии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.