Вашингтон, 7 июля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg поднялся на третью строчку, оттеснив известного американского инвестора Уоррена Баффета. Рейтинг агентства опубликован сегодня, 7 июля.

Петр Брандль. Богач. 1730

По оценкам Bloomberg, на 7 июля 2018 года состояние Цукерберга оценивается в $81,6 млрд, а Баффета — в $81,2 млрд.

На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос ($142 млрд), а на второй строчке основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд).

В Bloomberg пояснили, что рывок Цукерберга на третье место произошел из-за того, что на торгах 6 июля акции Facebook подорожали на 2,4%. Это автоматически увеличило состояние Цукерберга.

Однако другое американское авторитетное издание — журнал Forbes, похоже, не согласно c Bloomberg. В рейтинге Forbes, который также обновляется в реальном времени, Цукерберг по прежнему занимает лишь пятую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в $77,1 млрд.