Москва, 7 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. На продолжительность жизни у мужчин влияет множество факторов, от политической обстановки в стране, до качества медицины и появления новых технологий, заявила 7 июня эксперт в вопросах здоровья, главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

Цитата из х/ф «Пожнёшь бурю». Реж. Стэнли Крамер. 1960. США Сердечный приступ

«Традиционно это связано с тем, что среди мужчин большой процент смертей от внешних причин — это и опасные производства, и использование различных механизмов — автомобилей, самолетов и так далее. Это и случаи, связанные с потреблением алкоголя, что больше встречается у мужчин, а также тот факт, что мужчины чаще умирают от заболеваний, связанных с курением», — поясняет Погосова.

Кроме того, специалист отметила, что в связи с развитием науки и техники все меньше требуется физического труда, который вытесняется различными механизмами, а, следовательно, падает процент мужчин, занятых на тяжелых физических работах и растет процент ожирения среди мужчин. Из-за этого увеличивается количество больных гипертонией и, как следствие, растет риск инсультов головного мозга.

При этом специалист отмечает, что, при общей доступности продуктов, богатых жирами, склонность к ожирению наблюдается больше у мужчин, так как женщины, в общей массе, склонны следить за своим весом в большей степени, нежели мужчины.

Напомним, что ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявляла, что продолжительность жизни сейчас для жителя России составляет в среднем 73 года. К 2030 году ожидается, что женщины будут жить в среднем 83,7 года, мужчины — 75,8 лет. К 2100 году средняя продолжительность жизни на Земле ожидается от 90 до 100 лет.