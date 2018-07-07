Москва, 7 июля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров (Еврейская автономная область) прокомментировал в интервью РБК заявление бывшего министра обороны Украины, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко о том, что Украине не следует пытаться вернуть Крым и Донбасс силовыми методами.

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Напомним, Гриценко заявил, что у Киева есть секретный «неофициальный план» возвращения Крыма и Донбасса мирным путем без применения силы. Но план этот рассчитан на 3−5 лет и нынешние власти, которым осталось не более года, выполнять его не будут. Также Гриценко допустил, что в случае, если Киев попробует силовым путем вернуть Крым и Донбасс, то Запад снимет санкции против России и введёт их уже против Украины.

Джабаров справедливо указал на тот факт, что на Украине начинается предвыборная президентская гонка, и различные политические деятели пытаются заработать очки. К таким высказываниям следует относиться спокойно.

«Сейчас очень много непонятных, никому ненужных заявлений. Все эти политические деятели пытаются привлечь к себе внимание в свете предстоящих выборов. К этому надо относиться спокойно», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что ни Украина не собирается что-либо отвоевывать, ни Россия не будет ни на кого нападать.