Екатеринбург, 7 июля, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Единороссы Екатеринбурга определились со своими кандидатами в городскую думу. Кандидаты выдвинуты по всем 18 одномандатным округам, ещё 54 человека вошли в партийный список.

Цитата из х/ф «День выборов». Реж. Александр Дмитриевич Баршак. 2015. Россия Галерея кандидатов

В общемуниципальную тройку списка вошли Герой России Сергей Воронин, активистка ОНФ Анастасия Немец и Тимофей Жуков (фонд «Город без наркотиков»). По одномандатным округам выдвинуты и.о. председателя гордумы Виктор Тестов, депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин, действующие депутаты гордумы Дмитрий Сергин, Владимир Крицкий, Анатолий Шарапов и другие.

Список размещён на сайте «Единой России».

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Второй раз они проводятся по смешанной системе. Кроме единороссов на выборы идут справедливороссы, ЛДПР, «Яблоко» и другие.

Известно, что «яблочники» уже сдали документы в избирком.