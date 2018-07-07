Пекин, 7 июля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Китайский лидер Си Цзиньпин лично провел 3-е заседание Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, сообщает 6 июля Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Храм Неба. Пекин, Китай

В своем выступлении Председатель КНР заявил, что прогресс, достигнутый за последние годы, позволил запустить на XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.) новые крупные реформы, имеющие важное значение для развития КНР и достижения задач, поставленных на период до 2021 года: превращения в страну всеобщего среднего достатка.

Отметим, что курс XIX партийного съезда в марте 2018 года получил поддержку и одобрение депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которые переизбрали Си Цзиньпина на пост главы китайского государства.