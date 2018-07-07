Берлин, 7 июля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны — члены военного блока НАТО хотели бы иметь «разумные» отношения с Российской Федерацией. Соответствующее обращение Меркель было опубликовано сегодня, на официальном сайте правительства ФРГ.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфликт интересов

«Мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в Совете НАТО — Россия будут всегда иметь место», — сказала Меркель.

Также она подчеркнула, что страны Евросоюза и Германия нуждаются в Североатлантическом альянсе и в XXI веке в качестве гаранта их безопасности. Заявление Меркель сделано в преддверии очередного саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11−12 июля.

Напомним, в Евросоюзе все чаще звучат призывы к созданию собственной единой евросоюзной армии, наличие которой сделало бы бессмысленным пребывание американских войск на территории стран ЕС. Меркель пока не спешит переводить эти разговоры на официальный уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что в НАТО очень боятся предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.