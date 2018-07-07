В Японии жертвами ливневых дождей стали более 30 человек
Токио, 7 июля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. По последним данным, число погибших в результате ливневых дождей в Японии превысило 30 человек. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает телеканал NHK.
На ряд районов Японии обрушился тайфун «Прапирун», который принес обильные осадки. В итоге реки вышли из берегов и затопили ряд районов. Произошли сходы селевых потоков и оползней.
Власти рекомендовали жителям острова Сикоку, а также префектур Сидзуока и Фукуока на острове Хонсю эвакуироваться. При этом на Сикоку всего за сутки выпало более 400 мм осадков.
Кроме того, наводнения и сходы оползней зафиксированы в префектурах Киото, Окаяма и Хиросима.
В ликвидации последствий стихии задействованы 48 тыс. пожарных, полицейских и военных.
По последним данным, жертвами стихии стали более 30 человек.