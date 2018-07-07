Токио, 7 июля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. По последним данным, число погибших в результате ливневых дождей в Японии превысило 30 человек. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает телеканал NHK.

Цитата из м/ф «Сад изящных слов». реж Макото Синкай. 2013. Япония Дождь

На ряд районов Японии обрушился тайфун «Прапирун», который принес обильные осадки. В итоге реки вышли из берегов и затопили ряд районов. Произошли сходы селевых потоков и оползней.

Власти рекомендовали жителям острова Сикоку, а также префектур Сидзуока и Фукуока на острове Хонсю эвакуироваться. При этом на Сикоку всего за сутки выпало более 400 мм осадков.

Кроме того, наводнения и сходы оползней зафиксированы в префектурах Киото, Окаяма и Хиросима.

В ликвидации последствий стихии задействованы 48 тыс. пожарных, полицейских и военных.

По последним данным, жертвами стихии стали более 30 человек.