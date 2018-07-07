Киев, 7 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Телепередачу, в эфире которой Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в эскалации войны на Донбассе, закрыла национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Прерванный эфир

«Телепередача на канале «UA: Первый», в эфире которой Юлия Тимошенко обвинила президента якобы желании развязать «большую войну» в Донбассе, будет закрыта на фоне неоднократных нарушений стандартов», — заявили в НОТУ.

В компании добавили, что телепрограмма «Доброе утро, страна!» является продуктом ООО «Эра-медиа» и по договору о сотрудничестве, НОТУ не имеет права вмешиваться в «творческий процесс». По этой причине приглашение Юлии Тимошенко в качестве гостя на передачу и тема для обсуждения в эфире не согласовывались с НОТУ.

Кроме того, НОТУ указало, что поводом к закрытию программы послужил ряд нарушений, допущенных ООО «Эра-медиа», состоявших в «манипуляции фактами, подаче собственных мнений как фактов, безосновательных обобщениях, неконкретных ссылках на источники информации, экспертных комментариях ненадлежащего качества».

Напомним, что накануне депутат Верховной Рады Украины, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, накануне, в эфире телепередачи, заявила, что президент Украины вынашивает опасный для страны план по срыву выборов, далее она обвинила Петра Порошенко в желании завязать на Донбассе «большую войну» и объявить в стране военное положение. Юлия Тимошенко является оппонентом действующему президенту Украины Петру Порошенко на предстоящих президентских выборах.