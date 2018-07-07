София, 7 июля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В Софии проходит форум участников международного формата «16+1», объединяющего КНР со странами Центральной и Восточной Европы. В его рамках прошла встреча премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает 6 июля Синьхуа.

Russian.news.cn Виктор Орбан и Ли Кэцян на форуме участников международного формата «16+1»

Выразив благодарность правительству Венгрии за успешную встречу данного формата в 2017 году в Будапеште, глава правительства КНР заявил, что взаимодействие в нем приносит взаимную пользу всем его сторонам, а также содействует европейской интеграции. По его словам, «китайская сторона готова и дальше поддерживать и укреплять контакты на высшем уровне» и предлагает для вывода китайско-венгерских отношений на новый уровень использовать 70-летие установления между двумя странами дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2019 году.

«Китайская сторона намерена совместно с Венгрией активно продвигать сотрудничество по таким крупным проектам, как железная дорога Венгрия — Сербия», — заверил Ли Кэцян.

В тот же день китайский премьер встретился с главой правительства Эстонии Юри Ратасом и поздравил его со столетием независимости его республики.

Двусторонняя встреча была проведена также с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.