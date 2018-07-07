Самара, 7 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Футболисты и тренерский штаб национальной футбольной сборной Швеции были эвакуированы из гостиницы в Самаре, в которой они проживают, из-за пожарной тревоги. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Шведского футбольного союза Карла-Эрика Нильсона.

Джон Кольер. Пожар

Утром 7 июля шведские футболисты были вынуждены покинуть гостиницу в Самаре, в которой они проживают, из-за пожарной тревоги. При этом Нильсон отметил, что администрация гостиницы быстро разобралась с произошедшим и выяснила, что тревога была ложной.

На улице сонные футболисты пробыли менее минуты, после чего смогли вернуться в свои номера.

Сборная Швеции и шведские спортивные функционеры не видят ничего страшного в произошедшем.

Напомним, сегодня в Самаре сборная Швеции сыграет матч ¼ финала против сборной Англии. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.