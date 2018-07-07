Улан-Батор, 7 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Улан-Баторе прошла встреча министров обороны Монголии и Филиппин Нямаагийна Энхболда и Дельфина Лоензана, сообщает 6 июля Синьхуа.

Монгольские солдаты

По заявлению монгольской стороны, расширение сотрудничества в оборонной сфере будет способствовать повышению боевых возможностей двух армий и укреплению взаимоотношений между странами. Филиппинская сторона заявила о стремлении изучить опыт миротворческих миссий Монголии, а также принять участие в учениях, которые проводятся на монгольской территории.

Филиппинская делегация находится в столице Монголии в связи с участием во второй азиатской министерской конференции по снижению рисков стихийных бедствий.

Напомним, что с приходом к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте, Манила скорректировала отношение к своей блоковой политике в сфере обороны и безопасности, высказав стремление сотрудничать с Россией, Китаем и другими континентальными странами.