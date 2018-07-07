Москва, 7 июля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба правительства России.

Kremlin.ru Дмитрий Медведеж и Реджеп Тайип Эрдоган

Известно, что церемония инаугурации президента Турции состоится 9 июля.

В сообщении сказано, что Медведев по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 9 июля посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Турции и одновременно выборы в парламент состоялись 24 июля. Согласно результатам выборов, Эрдоган одержал победу, набрав 52,59% голосов.

После этих выборов в Турции вступили в силу все положения конституционной реформы 2017 года, которая превращает страну из парламентской республики в президентскую.