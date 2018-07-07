Сакраменто, США, 7 июля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за очередных лесных пожаров. Об этом сообщает накануне, 6 июля, издание USA Today.

Шарль-Франсуа Добиньи. Лесной пожар. 1871

На данный момент, по сообщениям национального межведомственного пожарного центра США (NIFC), в стране бушует более 60 лесных пожаров в 13 штатах. Большинство пожаров сосредоточено на западе страны и на Аляске.

Особенно сложная ситуация сложилась в Калифорнии, где из-за лесных пожаров эвакуированы сотни местных жителей. Губернатор Калифорнии 6 июля объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Сан-Диего.

По последним данным, в результате лесных пожаров в Калифорнии погиб один человек. Инцидент имел место на севере Калифорнии на границе со штатом Орегон. Подробности гибели человека не сообщаются.

Всего по данным NIFC с начала 2018 года площадь лесных пожаров в США составила 11,7 тыс. квадратных километров. Число возгораний с начала года перевалило за 30 тыс.