Кемерово, 7 июля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Граффити, посвященное вратарю российской сборной по футболу, Игорю Акинфееву, появилось в этот четверг на стене университета в Кемерово, сообщил, интернет-портал «Газета Кемерова».

Цитата из х/ф «Вратарь». Реж. Семён Тимошенко. 1936. СССР На страже ворот

Рисунок выполнен в минималистичной манере, черты лица Акинфеева обозначены весьма условно, но голкипер узнаваем по синей форме и характерной позе, в которой вратарь отбивает мяч в решающий для сборной момент.

Автором рисунка стала выпускница КемГУ Юлия Черных.

«Мне всегда хотелось нарисовать что-нибудь на большой площадке, однако до этого момента даже не думала, что смогу сделать это в университете. Смотрела на художников, которые красиво раскрашивают стены, и воображала, когда сама смогу дорасти до такого уровня. Вот, доросла!» — — рассказала автор граффити.

Напомним, что граффити, посвященные Чемпионату мира, проходящему в этом году в России, появляются в разных городах нашей страны. Так в Казани есть граффити-портреты Криштиану Рональду и Месси, в Санкт-Петербурге есть граффити, посвященное тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову, а в Калининграде энтузиастами нарисован портрет знаменитого голкипера СССР Льва Яшина.