Пекин, 7 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В Вене проходит встреча глав МИД по ядерной проблеме Ирана, на полях которой прошли переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Китая и Ирана Ван И и Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает 6 июля Синьхуа. Ранее, по сообщениям российских и иностранных СМИ, с Зарифом встретился глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Китайская и иранская стороны, как и российская, высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, призвав международное сообщество к содействию эффективности его реализации.

М. Дж. Зариф высоко оценил усилия международных посредников, в том числе Китая, выразив надежду, что китайская сторона сохранит свою роль в урегулировании споров вокруг ядерной программы Ирана и в новых условиях.

Напомним, что в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе своей страны из соглашения по СВПД, участниками которого, наряду с Ираном и США, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.