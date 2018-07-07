* ИГ — запрещённая в России организация

Тегеран, 7 июля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Исламской Республике Иран был приведен в исполнение смертный приговор в отношении восьми человек, осуждённых за террористическую атаку на здание парламента Ирана в Тегеране и на мавзолей аятоллы Хомейни, совершенную в июне 2017 года. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает агентство Tansim.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Перед казнью

Известно, что казнённые были членами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В мае 2018 года суд приговорил их смертной казни за двойной террористический акт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака была совершена 7 июня 2017 года. Группа террористов ворвалась в здание парламента Ирана и открыла беспорядочный огонь по людям. В ходе перестрелки с охраной здания один из нападавших был убит.

Затем группа боевиков атаковала мавзолей имама Хомейни. Часть нападавших была уничтожена охраной мавзолея.

Всего в результате двойного теракта погибли 17 человек, ещё 46 получили ранения.