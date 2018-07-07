Москва, 7 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления жителям Новокузнецка по случаю 400-летия города. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована сегодня, 7 июля, на официальном сайте Кремля.

Admnkz.info Вид на Новокузнецк с высоты птичьего полета

Путин напомнил, что город был основан в далеком 1618 году на берегу реки Томи, и долгое время был пограничным городом, который надежно обеспечивал рубежи России. Кузнецк играл важную роль в освоении Сибири.

«Вы по праву можете гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс, строили предприятия, жилые дома, школы, объекты транспортной, энергетической инфраструктуры. Своим самоотверженным трудом укрепляли экономику страны», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Сегодня, по словам российского лидера, Новокузнецк представляет собой большой современный город, который является важным центром металлургической и угледобывающей промышленности.

Путин отметил, что жители с большим уважением относятся к славной истории родного края, а также активно содействуют его благополучию реальными делами.

Напомним, Новокузнецк — это старейший город современной Кемеровской области. Он был основан как небольшой острог в 1618 году, а затем стал крепостью. В 1689 Кузнецк получил статус города и стал центром обширного края.

В советские время, в 1961 году город стал называться Новокузнецком.