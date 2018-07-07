Бангкок, 7 июля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, который возглавляет космическую корпорацию SpaceX и компанию-производителя электромобилей Tesla, намерен направить своего тайского инженера к месту проведения спасательных работ по вызволению заблокированных в пещере на севере Таиланда подростков. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Nation со ссылкой на представителя МИД Таиланда.

Dave Bunnell Спелеолог

Маск направляет тайского инженера, который работает в его структурах к месту проведения спасательных работ. Ещё три инженера из структур Маска прибудут в Таиланд утром 8 июля.

На месте специалисты будут изучать различные возможности по спасению детей и их тренера по юниорской команде, которые оказались заблокированными в полузатопленной пещере Тхам Луанг. По данным представителя МИД Таиланда, инженеры Маска будут изучать возможность прорытия туннеля для эвакуации заблокированных детей.

Напомним, что дети из юниорской футбольной команды вместе со своим тренером пропали 23 июня. Оказалось, что после тренировки они отправились к пещере Тхам Луанг, куда ранее уже неоднократно спускались для тренировок в экстремальных условиях и поднятия боевого духа команды. Однако в Таиланде начался сезон дождей и группа оказалась заблокированной в быстро наполнившейся водой пещере. 10 дней они провели без пищи, но были обнаружены спасателем, который с аквалангом обследовал пещеру.

Однако их спасение оказалось сопряжено с большими трудностями. Сперва спасатели хотели пробурить скважину в камеру пещеры, где находятся дети, но это оказалось невозможно из-за твердых гранитных пород.

Тогда стал рассматриваться вариант эвакуации детей с помощью аквалангов по затопленным ходам пещеры. Но от этого варианта пришлось отказаться, так как один из спасателей, который доставлял заблокированным баллоны со сжатым воздухом, погиб на обратном пути из-за нехватки кислорода. По словам аквалангистов, затопленный путь в пещере крайне узок и извилист, а дети раньше никогда не пользовались аквалангами.