Вашингтон, 7 июля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Американский худажник и писатель Стивен Дитко, создавший для компании Marvel Comics таких известных персонажей, как Человек-паук и Доктор Стрэндж, ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

(сс) Angelus YODASON Человек-паук читает комикс про Человека-паука

Издание, со ссылкой на полицию, сообщает, что художник был найден мертвым в своей квартире 29 июня. Предполагают, что он скончался двумя днями ранее. Официальная причина смерти и обстоятельства не называются.

Напомним, что Стивен Дж. Дитко родился в Джонстауне, штат Пенсильвания, 2 ноября 1927 года. Уже в 1953 году Дитко работал в качестве профессионального художника комиксов, в том числе в студии создателей Captain America Джо Саймона и Джека Кирби. Он начал рисовать для Marvel Comics в 1955 году.

Успешно сотрудничал со Стэном Ли, художники вместе работали над несколькими проектами. В частности, они вместе создали таких персонажей, как Человек-паук, Железный человек и Халк.