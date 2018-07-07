Защитник сборной России Кутепов: Хотим пройти как можно дальше
Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Защитник национальной сборной Российской Федерации по футболу Илья Кутепов («Спартак») рассказал, какие цели перед собой ставит российская команда в преддверии матча ¼ финала против сборной Хорватии.
По словам Кутепова, футболисты сборной России хотят пройти как можно дальше на чемпионате.
«С каждым шагом хочется всё больше и больше. Выиграли первый матч, затем второй, почти решили задачу выхода из группы. Потом Испания, но хочется дальше. Испанию прошли — дальше Хорватия, но вновь хочется идти вперёд», — рассказал Кутепов.
Он отметил, что в данной ситуации очень подходит известная фраза о том, что «аппетит приходит во время еды».
Напомним, сегодня в 21:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч ¼ финала чемпионата мира по футболу. За путевку в полуфинал будут соревноваться сборные России и Хорватии.
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