Москва, 7 июля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала о том, какие привычки объединяют большинство долгожителей мира. Об этом она поведала в интервью телеканалу RT, опубликованному сегодня, 7 июля.

Долгожительница

По словам Ткачевой, долголетие определяется двумя неравнозначными факторами. На 20% оно определяется генетикой, и на 80% — образом жизни.

Также Ткачева отметила, что долгожители в большинстве своем имеют мало вредных привычек — они, как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Кроме того, большинство из них физически активны и социально адаптированы в зрелом возрасте.

«После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью», — рассказала главный гериатр Минздрава России.

В своём рационе долгожители предпочитают овощи и фрукты.

Наследственность конечно тоже играет существенную роль, и если в роду были долгожители, то это вполне может повлиять и на продолжительность жизни их потомков.

Кроме того, на продолжительность жизни, по словам Ткачевой, может повлиять интеллектуальная активность человека.

«Чем больше человек когнитивно функционироует, тем он больше живет и тем более сохранен, более здоров», — утверждает специалист.

Напомним, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова высказалась в защиту намерений правительства России повысить пенсионный возраст в стране для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет.

В частности, министр заявила, что профессиональная активность человека удлиняет его жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение правительства повысить пенсионный возраст вызвало неоднозначную реакцию в российском обществе. Сторонники этой реформы указывают, что повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы повысить пенсии уже существующим пенсионерам. Кроме того, они утверждают, что люди в России стали жить дольше.

Противники повышения пенсионного возраста указывают, что в своих расчётах продолжительности жизни в России авторы реформы лукавят. Они используют параметр «ожидаемой продолжительности жизни» гражданина при выходе на пенсию. Это прогнозируемое время жизни сегодняшнего новорожденного — с учетом достижений медицины и ожидаемой здоровой жизни.

В официальном отчете Минздрава сказано, что по итогам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни граждан России достигла национального исторического максимума в 72,6 года, причем у мужчин это 67,51 года, а у женщин — 77,64 года.

Однако эти данные не точны, так как Росстат в апреле 2018 года выпустил доклад, что средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин превышает новый пенсионный возраст в 65 лет лишь в 37 наиболее благополучных из 85 российских субъектов Федерации. Иными словами, даже по прогнозам (а они могут и не сбыться) в большинстве регионов России мужчины после повышения пенсионного возраста до пенсии могут и не дожить.