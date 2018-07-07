Кронштадт, Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Кронштадт утром 7 июля прибыли фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный». Их экипажи пройдут подготовку к участию в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля, в День ВМФ, в акватории Невы и Финского залива.

Минобороны России Новейший фрегат «Адмирал Макаров»

«Адмирал Макаров» и «Сообразительный» совершили переход из Балтийска, где находится главная база Балтийского флота, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В процессе перехода экипажи кораблей отработали организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также элементы совместного плавания в ордере.

На Ленинградской военно-морской базе в субботу ждут прихода еще нескольких кораблей.

«Два больших десантных корабля Балтийского флота «Иван Грен» и «Королёв» прибудут на Кронштадтский рейд во второй половине дня», — отметили в оборонном ведомстве.

Сегодня же главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв лично проверит условия базирования кораблей-участников парада у причалов Кронштадта и на рейде.

Предполагается, что на предстоящей неделе прибывшие в Кронштадт корабли начнут тренировки в назначенных районах Финского залива.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Кронштадт с Северного флота прибыла дизельная подводная лодка «Владикавказ». Ранее в Кронштадт пришел отряд ракетных кораблей и катеров из Балтийска. Также на Кронштадт держит курс группа надводных кораблей Северного флота.