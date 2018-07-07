Бангкок, 7 июля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. План по эвакуации детей из затопленной пещеры с помощью дайвинга отклонен властями Таиланда, сообщает 7 июля телеканал ABC.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Причиной отказа от эвакуации послужила гибель опытного спасателя, отставного офицера ВМС. Накануне он доставлял в пещеру, где находятся дети, баллоны с кислородом, но на обратном пути погиб из-за нехватки воздуха в акваланге.

Накануне спасатели разработали план, согласно которому детей должны были эвакуировать из пещеры водным путем, с помощью специального оборудования. Профессионалы-дайверы отметили, что проделать путь до выхода сложно даже спасателям, так как он в длину составляет около пяти километров, при этом настолько извилист и узок.

Напомним, что о пропаже детской футбольной команды во главе с тренером в Таиланде было объявлено 23 июня. После 10 дней поиска их обнаружили в пещере, выход из которой затопило во время ливня.