Челябинск, 7 июля, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сегодня, 7 июля, пишет издание «Сосновская нива».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла около 6:30 по местному времени (4:30 по московскому времени) на автодороге в районе деревни Кайгородово. Один из грузовиков ехал пустым, а второй перевозил лук.

Грузовики столкнулись и зацепили автомобиль «Газель», который перевозил огурцы и оказался рядом. После столкновения грузовики загорелись.

В результате ДТП оба водителя грузовиков погибли. Водитель «Газели» не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.