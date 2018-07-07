Брюссель, 7 июля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. После победного для Бельгии матча против Бразилии тренер бельгийцев Роберто Мартинес раскрыл секрет победы над сильным соперником, сообщает AMNA.

Fifa.com Схватка у ворот

«Если хочешь победить Бразилию, нужно выйти за пределы тактики и самого футбола, нужно включить сердце. Что касается Тибо Куртуа, он лучший вратарь в мире», — уверен Мартинес.

Отметим, наставник сборной Бельгии является самым молодым тренером на турнире, это его первый чемпионат мира. И тем не менее его команда выглядит отлично подготовленной, что подтверждается результатом: 6 июля Бельгия выбила звездную Бразилию с чемпионата мира и вышла в полуфинал, где 10 июля встретится в Санкт-Петербурге с командой Франции.