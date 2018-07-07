Вашингтон, 7 июля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Дестабилизирующим считает поведение России американский сенатор Боб Кокер, полагающий также, что такое поведение продолжает сказываться на ряде европейских стран. В своем микроблоге он написал, что во время европейского турне встречался с американскими и иностранными чиновниками для обсуждения политических вопросов и проблем безопасности, имеющих важное значение для США.

Цитата из к/ф «Д'Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Один за всех и все за одного!

«Когда я ездил по Швеции, Дании, Латвии и Финляндии в качестве председателя Комитета сената по международным связям, было очевидно, что дестабилизирующее поведение России продолжает оказывать большое воздействие, — сказал Кокер. — Пока мы ждем грядущую встречи в Хельсинки, важно, чтобы США не закрывали глаза на долгую историю агрессии путинского режима, включая вторжение на территорию Украины, вмешательство в выборы и текущую активность в Сирии».

Сенатор призывает «перед лицом этих продолжающихся угроз» сплотиться с союзниками по НАТО и укреплять трансатлантическое партнерство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала бурную реакцию в интернете. Пользователи американского сегмента Twitter назвали Трампа российским агентом и поддержали сенатора Дика Дурбина, который задал тон дискуссии, заявив, что Трамп отправляется «целовать кольцо».

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