Лондон, 7 июля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Скотланд-Ярд призывает журналистов и общественность запастись терпением и не ждать скорых результатов расследования инцидента с отравлением в английском городе Эймсбери. Соответствующее заявление британской полиции распространила её пресс-служба накануне, 6 июля.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Сыщик

В заявлении сказано, что расследование крайне сложное, хотя и продвигается довольно быстро, так как в нём задействованы около 100 следователей контртеррористического отдела британской полиции, а также их коллеги из графства Уилтшир.

На данный момент следователи допросили нескольких «ключевых свидетелей», а также изучают записи с камер наружного наблюдения, расположенных в районах, где пострадавшие могли находиться перед отравлением.

Напомним, что 30 июня в английском городе Эймсбери местные жители обнаружили в бессознательном состоянии двух человек — британских подданных Чарли Роули и Дон Стерджес. Пострадавшие были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее британские власти заявили, что Роули и Стерджес были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которым также были «отравлены» бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Следователи пока затрудняются ответить на вопрос, связана ли каким-то образом Россия с инцидентом в Эймсбери. Однако за следователей уже давно всё сделала пресса — британские СМИ начинают раскрутку очередной волны антироссийской истерии.