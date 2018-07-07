Москва, 7 июля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Россия сможет двигаться вперед только если найдет решение основной стоящей перед ней задачи. Что это за задача и как страна сможет приблизиться к ее решению, обсуждают обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей и редактор Юрий Баранчик.

Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

Уже в позднем СССР наличествовали крупные расхождения между заявленной СССР ролью социалистического лидера и все более явным экономическим отставанием от многих из тех же стран соцлагеря. Отставание экономическое воспринималось многими как отставание в культуре, а, следовательно, отсутствие морального права СССР на лидерство в Восточной Европе.

Эта ситуация, пусть даже и во многом лишь воображаемая ближним европейским зарубежьем СССР, существенно ухудшилась после развала Союза. Успешные обладатели финансовых состояний даже небольшого по мировым меркам размера не желали вкладывать средства в развитие России, и во многом эта тенденция продолжается и поныне. Можно ли ее переломить?

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