Хельсинки, 7 июля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Российский Северный морской путь привлекает внимание европейских стран возможностью получить дополнительную прибыль от быстрой и экономически выигрышной транспортировки грузов. Как Россия строит свою стратегию, не забывая о собственных интересах в Арктике, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Представитель финской судостроительной компании в ходе обсуждения на конференции по вопросам морской промышленности высказал опасение, что Россия сделает Северный морской путь исключительно своей транспортной линией, запретив участвовать в перевозке грузов зарубежным компаниям. Опасения эти чрезвычайно далеки от истины, так как в соответствии с задачей, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным Севморпуть должен стать именно международной транспортной артерией.

Другое дело, что Россия планирует получить максимальную пользу от этого перспективного проекта, расположенного в ее прибрежном регионе. Даже если эта польза не будет заключаться в быстром увеличении прибыли от транзита грузов. Стратегическое сотрудничество в международном масштабе гораздо интереснее для России получения сиюминутной выгоды. Но удастся ли донести эту точку зрения до европейцев?

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