Берлин, 7 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. У некоторых членов военного блока НАТО предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным вызывают опасения. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Reuters со ссылкой на координатора ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

По его словам, никто из функционеров Североатлантического альянса не был привлечен к подготовке встречи Путина и Трампа, и это вызывает у них беспокойство.

В НАТО очень боятся неопределенности и совершенно не могут предугадать, к каким соглашениям придут Путин и Трамп в ходе переговоров в Финляндии.

Также Байер сообщил, что подобные опасения у стратегов вызывала встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла в Сингапуре в июне этого года. Байер пояснил, что на данный момент Ким лишь дал туманные обещания, и никто в НАТО на самом деле не знает, прекратила ли Северная Корея обогащение урана или нет.

«Только Трамп объявил саммит таким успешным», — заявил Бейер.

Напомним, что российско-американские переговоры на высшем уровне с участием Путина и Трампа состоятся в Финляндии 16 июля.