Москва, 7 июля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходит в России, организован на высшем уровне. Об этом он заявил журналистам сегодня, 7 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена» перед матчем

По словам Верхаге, чемпионат мира — это радость и веселье, и России удалось создать необходимую для этого атмосферу, за что бельгийский спортивный чиновник России крайне признателен.

Он подчеркнул, что Бельгия ценит всё, что было сделано Россией для того, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел на таком высоком уровне.

Напомним, что сборная Бельгии смогла победить сборную Бразилии в матче ¼ финала и стала полуфиналистом мундиаля.