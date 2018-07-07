Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Все билеты на матч ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который пройдёт сегодня, 7 июля, в Сочи, проданы. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Цитата из м/ф «Петя и Красная Шапочка». реж Борис Степанцев, Евгений Райковский. 1958. СССР Все билеты проданы!

По его словам, власти ожидают, что в Сочи сегодня соберётся порядка 70 тыс. иностранных болельщиков, чтобы следить за матчем Россия — Хорватия.

Стоит отметить, что вместимость сочинского стадиона «Фишт», на котором пройдёт сегодняшний матч, составляет 44 287 мест. Таким образом, часть болельщиков будет следить за игрой из фан-зоны.

Напомним, что игра начнётся в 21:00 по московскому времени.